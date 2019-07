La 14eme journée des courses hippiques de ce samedi, à l’hippodrome Djiby Diouf de Louga, est dotée du Grand Prix de la Première dame, Mme Marième Faye Sall, qui est en jeu dans le Groupe 3.

Ce 4ème classique de la saison enregistre la participation de 51 chevaux, toutes catégories confondues, pour 5 courses au programme. Celle du Groupe 3 sera la principale attraction. Ces chevaux engagés dans cette catégorie sont au nombre de 15 et vont rivaliser pour le Grand Prix de la Première dame. Rajaab enfile le manteau de favori avec ses 4 victoires. Toutesfois, le cheval de Me Souleymane Diagne aura fort à faire face à d’autres sérieux prétendants à la première place, comme Darou Miname, Willy Jr, Président Cheikh et Serigne Bi.

Concernant la répartition de la cagnotte de 2 millions FCFA en jeu dans cette épreuve, le vainqueur empochera 1 million FCFA, le deuxième 500.000, le troisième 240.000, le quatrième 180.000 et le cinquième 80.000 FCFA.

Stades