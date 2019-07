Modou Lô a enfin brisé le silence pour éclairer la lanterne des sénégalais sur les supposés 50 millions offerts par le ministre Amadou Ba lors de la campagne présidentielle. Selon le Rock des Parcelles Assainies, c’est le chef de l’Etat qui l’a mis en rapport avec ce ministre et depuis lors, il ne fait que du bien pour lui. Et après avoir fait ces révélations, il s’est ensuite prononcé sur son combat contre Eumeu Sène et ses futurs potentiels adversaires comme Ama Baldé, Boy Niang 2…

Luttetv