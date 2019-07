Le technicien français a analysé la victoire de l’équipe nationale du Sénégal face au Bénin. Claude Leroy a félicité son collègue Aliou Cissé pour les changements apportés qui ont été clairvoyants et ont lieu au bon moment.

Le Sénégal est qualifié pour les demi-finales de la coupe d’Afrique des nations. Les lions se sont imposés mercredi face au Bénin (1-0). Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy sur un site local estime que la victoire de cette rencontre est le fruit du coaching gagnant de Aliou Cissé qui a su apporté les bons changements au cours du match.

« Les changements d’Aliou Cissé ont été remarquables. Je trouve qu’il a parfaitement saisi le rythme de ce match et fait les changements au bon moment » apprécie t’il. Le technicien analyse ainsi le prochain adversaire de la Tunisie: « C’est un Sénégal de plus en plus conquérant qui va arriver dans cette coupe d’Afrique des nations. Il y’a une vraie marge de progression des sénégalais. Donc chapeau » félicite t’il l’équipe nationale du Sénégal qu’il a dirigé de 1989 à 1992.

Pour avoir été à la tete de 7 sélections africaines, Claude Leroy connait bien la CAN. Il met en garde les lions pour la prochaine étape. Ils devraient garder toute leur sérénité et « éviter ces petits moments de manque de concentration », comme ce fut la bourde de Alfred Gomis qui a failli marquer contre son camp.

Le Sénégal fera face à la Tunisie, dimanche 16h, pour le billet de la finale.

