Joueur clé de la sélection des Aigles de Carthage, le joueur de Saint-Etienne, Wahbi Kazri s’est prononcé à l’issue de la 1/4 de finale remportée ce jeudi face au Madagascar (3-0). Il estime que le Sénégal est un gros morceau pour eux, mais qu’ils ne manquent pas de moyens pour venir à bout des Lions d’Aliou Cissé.

« On est très content on a fait un match très sérieux, on a retrouvé ce qui nous manquait dans les phases de poule. On est monté en puissance au niveau du jeu, et j’espère qu’on va continuer comme ça parce qu’on a un gros morceau en demi-finale. On sait que ce ne sera pas facile, on sait qu’il y’aura une très belle équipe en face avec des joueurs talentueux, mais on en a aussi de notre côté. Il faudra mettre beaucoup d’ingrédients, faire beaucoup d’efforts et être efficaces sur les deux surfaces pour remporter ce match », affirme l’attaquant tunisien au micro de Canal+ Sport.

[Vu dans SOIR DE CAN] Le capitaine des Aigles de Carthage 🇹🇳 Wahbi Khazri était à notre micro après leur victoire contre les Baréas 🇲🇬. Il y apparaît confiant pour la demi-finale Sénégal – Tunisie. ➡️ Qui a le plus de chance d'accéder à la finale ? #EnModeCAN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/EhuVQHyW3V — Canal+ Sport Afrique (@cplussportafr) July 12, 2019

