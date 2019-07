L’équipe nationale du Sénégal va affronter la Tunisie en demi-finale de cette coupe d’Afrique des Nations. Une rencontre entre les lions de la Téranga et les aigles de Carthage.

Les deux équipes se sont retrouvés lors de la CAN 2017 et les poulains d’Aliou Cissé avaient pris le dessus. Mais pour cette année, la rencontre reste particulière. Alain Giresse, l’ancien sélectionneur du Sénégal qui a dirigé les lions lors de la CAN 2015, est l’actuel entraîneur de la Tunisie.

Un match très décisif qui selon Sada Thioub au micro de wiwsport.com se jouera sur des détails. L’attaquant sénégalais était présent à la séance d’entrainement de l’équipe nationale du Sénégal au terrain annexe du stade 30 juin. Il s’est prononcé sur la préparation de cette rencontre, leur prochain adversaire et son manque de temps de jeu dans cette équipe sénégalaise.

Préparation Sénégal vs Tunisie:

On va très bien le préparer et on s’attend à un gros match face à la Tunisie. On sait que ça va se jouer sur des détails. Maintenant, on sait que les équipes sont engages et on veut aller plus loin possible. On s’attend à un match difficile et il faut continuer à travailler. Il faut être performant le jour-j.

Un match à gagner:

Je pense qu’on n’a pas un ascendant sur la Tunisie. Ils voudront gagner et c’est une demi-finale qui va se jouer sur des détails. On espère être performant et donne le meilleur de nous-mêmes. J’espère qu’on va passer incha allah.

Son temps de jeu dans l’équipe:

Le Sénégal a une grande équipe et avec des joueurs interchangeables. Le coach a confiance à ses 23 joueurs. On a le mental et on l’a prouvé lors des derniers matches. Personnellement, je me sens très bien dans cette CAN et même si je n’ai pas beaucoup joué. Je m’y attendais, grâce à l’équipe l’état d’esprit est au rendez-vous. J’ai appris la manière de jouer est différente. Le jeu est plus dur et on s’adapte à tout cela.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)