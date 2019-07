L’équipe nationale du Sénégal s’est entraînée ce vendredi au terrain annexe du stade 30 juin du Caire. Les lions préparent leur demi-finale face à la Tunisie dimanche prochain.

Deux Bleus n’ont pas participé à cette séance : Mbaye Niang et Mbaye Diagne. Les deux attaquants sont restés au camp de base de l’équipe nationale du Sénégal. Mbaye Niang s’est blessé depuis la rencontre face au Bénin en quart de finale.

L’attaquant sénégalais de Rennes a démarré tous les matches sur le front de l’attaque avec les lions depuis le début de la compétition. D’ailleurs, il est incertain pour ce match décisif face à la Tunisie dimanche prochain.

Mbaye Diagne qui a pris la place de Mbaye Niang en deuxième période face au Niger est aussi souffrant. L’attaquant de Galatassaray ne se sent pas bien selon nos informations. Le reste du groupe s’est entraîné pour préparer cette rencontre à élimination directe.

Les lions feront face à l’équipe tunisienne en demi-finale. Un match très difficile, avec les retrouvailles entre le sélectionneur français Alain Giresse et l’équipe sénégalaise. En grande difficulté en phase de poules avec trois matchs nuls, la Tunisie d’Alain Giresse était apparue plus convaincante en huitièmes de finale le Ghana aux tirs au but.

Face à une sélection malgache qui a surpris les observateurs du football dans cette compétition, la Tunisie a vite montré qu’elle avait retrouvé l’étincelle qui lui avait manqué à l’entame de cette CAN 2019.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)