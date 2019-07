Bénévole à la CAN 2019, Ahmed Gamal ne nourrit qu’une seule ambition; devenir journaliste et faire une interview à Sadio Mané. Son voeu a été exaucé à la veille du match Sénégal – Ouganda comptant pour les 8ès de finale de la compétition.

Après avoir loupé la star sénégalaise en conférence de presse d’avant-match, Ahmed Gamal a fait la doléance auprès du sélectionneur Aliou Cissé. Ce dernier l’a amené à la séance d’entrainement pour rencontrer son idole et réaliser son rêve.

« J’étais très heureux de rencontrer Sadio Mané. Je suis un fan de Liverpool depuis 2005 et j’aime personnellement Mané, tout comme Salah. C’est une personne très amicale et humble. Quand je lui ai demandé une courte interview, il a dit oui et j’ai été ravi de le rencontrer », a-t-il déclaré après l’interview.

Malgré son handicap, Ahmed Gamal est diplômé en journalisme au Media College en 2017. Actuellement en chômage, il a postulé en tant que bénévole pour les médias au stade du Caire et a été retenu par le comité local d’organisation (LOC). Pour lui, cela a été une expérience unique.

« Le bénévolat à la CAN 2019 est une expérience formidable. J’ai rencontré beaucoup d’autres bénévoles qui l’avaient déjà fait auparavant, mais c’était ma première expérience dans ce domaine. J’adore le football, donc une fois que j’ai entendu que le LOC (Comité d’organisation) demandait des bénévoles, j’ai postulé. Dieu merci, j’ai été accepté comme bénévole pour les médias au stade du Caire. Cette expérience est incroyable », a-t-il conclu.

