La fin de la compétition se rapproche et les écarts diminuent entre les membres du classement des tops buteurs de cette CAN. Comme à chaque étape de la compétition, Afrique Sports dévoile le classement des meilleurs artificiers du tournoi. La lutte a été âpre et les affiches des demi-finales sont désormais connues. Tombeurs de la Côte d’Ivoire, les Fennecs affronteront les « Super Eagles » pour un des chocs les plus alléchants des demis. Tour d’horizon des buteurs à l’issue des quarts de finale.

Après avoir pris la tête lors du troisième match des « Lions de la Teranga », Sadio Mané conserve sa première place. Mais le sénégalais est accompagné d’Adam Ounas, Ighalo (toujours en course pour le trophée), Bakambu étant out. Parmi les trois, personne n’a réussi à trouver le chemin des filets lors de ces quarts. Derrière le peloton se resserre et beaucoup ont déjà quitté la compétition.

Classement buteurs

3 buts : Bakambu (RD Congo), Ighalo (Nigeria), Mané (Sénégal), Ounas

(Algérie)

2 buts : Andriamatsinoro (Madagascar), J. Ayew (Ghana), Bahoken

(Cameroun),

Belaili (Algérie), En-Nesyri (Maroc), Mahrez (Algérie), Okwi (Ouganda),

Olunga

(Kenya), Poté (Bénin), Salah (Egypte), Yattara (Guinée)

1 but : Adilehou (Bénin), Al-Muhamadi (Egypte), Amada (Madagascar),

Andrianantenaina (Madagascar), Andriatsima (Madagascar), Assombalonga (RD

Congo), A. Ayew (Ghana), Baldé (Sénégal), Banana (Cameroun), Billiat

(Zimbabwe), Bolingi (RD Congo), Bounedjah (Algérie), Boussoufa (Maroc),

Cornet (Côte d’Ivoire), Diaby (Mali), Diatta (Sénégal), Djalma (Angola), El Hacen

(Mauritanie), El Mohamadi (Egypte), Gradel (Côte d’Ivoire), Haidara (Mali),

Hassan (Egypte), Ilaimaharitra (Madagascar), Iwobi (Nigeria), Kaba

(Guinée), Kaddu (Ouganda), Kamano (Guinée), Kamatuka (Namibie), Khazri (Tunisie),

Kodjia (Côte d’Ivoire), Lorch (Afrique du Sud), Marega (Mali), Mbemba (RD Congo),

Mbwana (Tanzanie), Msakni (Tunisie), Msuwa (Tanzanie), Njie (Cameroun),

Nomenjanahary (Madagascar), Omeruo (Nigeria), Omolo (Kenya), Partey

(Ghana), Samassekou (Mali), Sarr (Sénégal), Serey Die (Côte d’Ivoire), Slimani

(Algérie), Traore (Mali), Traoré (Mali), Zaha (Côte d’Ivoire), Zungu

(Afrique du Sud).

wiwsport.com avec Stadesafrique