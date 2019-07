Il fait partie de la génération de 1986 qui a représenté le Sénégal lors de la coupe d’Afrique des nations en Egypte. C’est au Caire que l’ancien gardien de but du Jaraaf et vice président à la fédération sénégalaise de football analyse la victoire des lions en quart de finale.

L’ancien coéquipier de Jules François Bocandé affirme au micro de wiwsport.com que les lions se préparent à la séance de tirs au but. Il s’est aussi prononcé sur la bourde d’Alfred Gomis durant la rencontre Sénégal vs Bénin. Cheikh Seck confie que c’était un petit moment d’inattention et qu’ils ont parlé avec le portier des lions après la rencontre.

Analyse du match Sénégal vs Bénin

« On est sorti d’une prestation qui est très correcte. C’est vrai qu’il y’a une erreur de la part d’Alfred Gomis mais c’est des choses qui arrivent. Une erreur peut arriver à tout gardien de but. Heureusement que la balle n’est pas entrée dans nos buts. Mais bon je pense que c’est une erreur qui ne va pas se répéter parce qu’à un stade de la compétition, cela va se payer cache. Imagine toi qu’on encaisse ce but, cela va être très difficile de revenir. Je pense que le match a été maîtrisé de bout en bout et on retient que la victoire. C’est cela l’essentiel »

Bourde d’Alfred Gomis

« Moi je pense qu’il a voulu relancer avant de perdre la balle c’est pour cela que c’est arrivé. Cela nous arrive parfois tu fais la faute avec la main. C’est un poste qui demande beaucoup de concentration. Je pense qu’il faut avoir d’abord la balle avant de la jouer. Le fait de rester pendant un bon bout de temps sans avoir la balle n’est pas bon pour un gardien. Il y’a des matches où tu es trop sollicité, il y’a des matches où tu es moins sollicité comme le cas d’hier. Le staff fait son travail tous les jours, c’est juste le gardien qui doit rester concentré. Après le match on lui a dit que c’est des erreurs qui arrivent et qu’il ne faut pas répéter. Moi je pense que cela ne va plus se renouveler ».

Série de tirs au but

« Le mental d’un portier c’est bien se préparer, c’est bien se concentrer et moi je vois tous les jours à la fin de chaque séance que c’est une épreuve que les joueurs font. Moi je pense qu’une série de pénalty fait partie du match et qu’il faut la préparer comme on prépare le match »

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)