Le Freestyle en ligne a été présenté pour la première fois aux Championnats du Monde de Barcelona 2019 avec Slides and Jump et a distribué les premières médailles. La jeune sénégalaise, Awa Baldé a été sacrée championne du monde et a établit par la même occasion, un nouveau record du monde, apprend-on sur la page facebook de la Fédération Sénégalaise de Roller-Skateboard.