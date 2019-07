Au micro de nos confrères de BeinSport, l’ancien défenseur des lions de la Teranga a manifesté sa joie de voir le Sénégal se hisser dans le dernier carré d’as de la Can 2019. Pape Malickou Diakhaté n’a pas hésité à encenser l’état d’esprit du leader technique sénégalais, Sadio Mané, mais également son apport dans le jeu les lions.

Auteur d’une passe décisive hier contre le Bénin, Sadio Mané a plus que jamais lancé la course au meilleur joueur et meilleur buteur de la 32e édition de la Can, avec trois réalisations et une passe decisive dans son compteur. « Je pense qu’il est entrain de prendre toute son ampleur, Sadio Mané peut beaucoup nous apporter. Il se sent de mieux en mieux. Déjà, il se procure pas mal d’occasions malgré qu’il n’a pas réussi à scorer ce soir mais je le trouve bien. Et c’est de bon augure pour suite de la compétition. Il est dans tous les coups et c’est magnifique, dixit, l’ancien défenseur des lions, Pape Malickou Diakhaté.

wiwsport.com