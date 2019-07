Les Écureuils du Bénin avaient fini de surprendre tout le monde dans cette CAN 2019. Après avoir sorti en huitièmes l’un des favoris de la compétition, le Maroc, les Hommes de Dussuyer faisaient face au numéro 1 du continent, le Sénégal. Dominé sur le score d’un but à zéro par les Lions, le sélectionneur béninois a réagi à cette élimination en zone mixte, au micro de Wiwsport.com.

Le rêve a pris fin ce mercredi pour les Écureuils du Bénin. Grande révélation de cette édition de la CAN 2019, la formation de Michel Dussuyer n’avait pas encore eu de défaite dans cette CAN malgré qu’elle eût croisé le chemin du Cameroun et du Maroc. Mais cet après-midi, en 1/4 de finale face au Sénégal, le Bénin a fléchi les genoux devant un adversaire plus fort qu’eux, en tout cas c’est que pense Dussuyer.

« Je félicite mes joueurs, c’était difficile face au meilleur du continent. Le Sénégal était organisé, nous aussi, mais je pense que mon équipe doit être fière dans cette Can. Il sont rendu fier tout le peuple béninois. On avait l’ambition de ne pas rentrer, mais on va rentrer ce soir. C’est de la déception ce soir, on doit continuer à travailler« , termine celui qui fut entraîneur des Aigles du Mali.

Ce qui est sûr est que le Bénin n’a pas démérité dans cette CAN, puisque les Écureuils réussissent l’exploit de réaliser leur meilleur parcours de l’histoire en Coupe d’Afrique des Nations.

