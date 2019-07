Tous les moyens sont bons pour ne pas perdre un combat-derby. Boy Niang 2 et Lac 2 sont en train de peaufiner leurs stratégies pour ne pas perdre ce duel de choc. Ainsi, un des inconditionnels du Thiapathioly révèle que leur adversaire est en train de faire le tour du Sénégal rien que pour contrecarrer leur antagoniste.

« Lac 2 est le plus petit lutteur parmi les adversaires de Guédiawaye qu’on a eu à affronter. Et le jour-j, vous en saurez plus. La Casamance dont-il parle, nous avons fait le tour de cette zone et partout, les gens sont avec nous. Et ça reste, nous avons aussi conquis tous les villages de Fouta. Pour finir, le monde sérère est derrière Boy Niang. »

Luttetv