Après l’élimination par le Sénégal en 8es de finale de la CAN (0-1), la Fédération ougandaise (FUFA) a annoncé qu’elle mettait un terme au contrat du sélectionneur Sébastien Desabre, en poste depuis décembre 2017.

Une décision prise « d’un commun accord », précise la FUFA dans un communiqué où elle remercie « la contribution de M. Desabre à avoir fait progresser l’organisation sportive et professionnelle des Grues ougandaises ». Le technicien français de 42 ans, dont le profil intéresserait le club égyptien d’Al Ahly SC selon The Observer, aura notamment réussi à hisser la sélection ougandaise en 8es de finale de la CAN pour la première fois depuis… 41 ans.

