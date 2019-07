Au lendemain de la catastrophe égyptienne, la CAN 2019 continue et c’est la troisième journée des huitièmes de finales. L’un des grands favoris de cette CAN, l’Algérie, et la RD Congo vont vouloir tenir leur rang et les out-siders, la Guinée et Madagascar, voudront bien continuer à bousculer la hiérarchie.

A partir de 16h GMT, la RDC affronte la séduisante équipe de Madagascar à Alexandrie. Sous les coups de 19h GMT, Algériens et Guinéens se rencontrent au stade du 30 juin pour une place en quarts de finale.

Programme CAN 2019 de ce dimanche:

16h GMT : Madagascar – RD Congo

19h GMT : Algérie – Guinée.

