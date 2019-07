Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de cette coupe d’Afrique des nations. Les lions viennent de franchir un nouveau cap dans cette compétition.

En conférence de presse d’après match, le sélectionneur du Sénégal a analysé la rencontre entre son équipe et celle de l’Ouganda. Aliou explique au micro de wiwsport.com que ce match a été très difficile avec les multitudes de duels.

« C’était un match équilibré, mais on a eu la chance de marquer très tôt. On a souffert sur le plan physique et athlétique. Ça a été un match difficile dans lequel on a beaucoup souffert. Il faudra bien récupérer pour préparer les quarts de finale. Les jambes étaient lourdes et on avait l’opportunité sur le penalty de tuer le match. On a été moins juste en première période, car l’Ouganda était regroupé. Il y a des réalités sur le continent africain. Quand on arrive aux duels, il faut s’attendre à ce que ça soit difficile. On a gagné des duels, mais je ne crois pas qu’on nous donne une réputation d’une équipe qui ne gagne pas de duels. Je pense qu’on a gagné des duels dans tous les matches.

En ce qui concerne le prochain adversaire du Sénégal, le Bénin, il avance que c’est une équipe bien organisée. « C’est une équipe très organisée et qui a un entraîneur qui connaît bien l’Afrique. Ils sont capables d’attaquer et de défendre. C’est un match difficile qui nous attend aussi »

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)