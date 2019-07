L’équipe nationale du Sénégal a validé ce vendredi, son billet pour les quarts de finale en écartant de son chemin l’Ouganda (1-0). Les hommes d’Aliou Cissé seront opposés au Bénin mercredi à partir de 16 heures. Les Écureuils ont réussi l’exploit de passer devant le Maroc au terme d’un match pleins de rebondissements. Mais, que vaut cette équipe du Bénin après tout ?

Le Bénin a créé hier, une énorme sensation en éliminant le Maroc aux tirs au but lors du premier 8e de finale de cette CAN, au terme d’un match étouffant et totalement dominé par les Lions de l’Atlas. Comme quoi, on peut être en quarts de finale de la CAN sans avoir enregistré le moindre succès dans la compétition. Le Bénin avec ses quatre nuls jusque là illustre ce paradoxe. C’est la particularité de cette sélection qui a gagné récemment des places sur le classement FIFA en quittant le 91e rang mondial pour se repositionner à la 88e (18e au plan continental).

Une équipe, qui sait tenir tête aux grands,

Dans le groupe F de cette 32e édition, le Bénin a su tenir tête aux deux ténors de la poule, le champion en titre camerounais (0-0) et les Black Stars du Ghana (2-2). Son autre match face à la Guinée-Bissau s’est aussi soldé par un nul (0-0). Présents lors des éditions 2004, 2008 et 2010, les Écureuils ont passé le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois de leur histoire.

Et pour sa quatrième qualification à la CAN Egypte 2019, le Bénin est sorti deuxième d’un groupe composé de l’Algérie, de la Gambie et du Togo d’Emmanuel Adebayor. Les hommes de Michel Dussuyer ont enregistré une défaite, deux nuls et trois victoires, dont une contre les Fennecs à Cotonou (1-0), nous renseigne Sport.le360.

Sessègnon chef de bande,

La star de l’équipe est un visage connu du football international. À 35 ans, Stéphane Sessègnon est le capitaine et le leader naturel des Écureuils. Passé notamment par le Paris Saint-Germain et Montpellier, le meneur de jeu évolue désormais dans la Superlig turque, à Gençlerbirligi, après sept saisons passées en Angleterre (Sunderland et West Bromwich Albion). Mais Sessègnon ne sera pas le seul joueur à surveiller. Steve Mounié, attaquant d’huddersfield (relégué en D2 anglaise) et Mickael Poté, auteur d’un doublé contre le Ghana, sont aussi des joueurs qu’il faudra neutraliser.

Duel en quarts,

En quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal, classé deuxième de son groupe derrière l’Algérie, va donc devoir croiser le fer avec le Bénin, qui affiche un bilan de 5 nuls, 8 défaites et 0 victoire en 13 matchs en phase finale de la CAN d’après Afrik-foot. Le staff technique national des Lions a sans doute vu le match d’hier des Béninois en attendant de le décortiquer au moment voulu.

Aliou Cissé devra chercher la bonne méthode face à cette valeureuse équipe béninoise, qui fait sensation depuis le début de la CAN. Les choses seront néanmoins un peu compliquées pour Michel Dussuyer, qui devra composer face au Sénégal sans son mentor en défense, Khaled Adenon, suspendu. Mais, il pourra qu’à même se réjouir du retour de Mounié en attaque.

Wiwsport.com