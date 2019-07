La saison 2018-2019 n’était pas des meilleures pour le gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, Alfred Gomis. Relayé au second plan depuis l’arrivée dans les cages de la Tanière par Edouard Mendy, Alfred est en train de faire une très bonne CAN, depuis la blessure et le forfait du Gardien de but du Stade de Reims.

Lors de l’échauffement d’avant-match de la rencontre face au Kenya, le gardien de but titulaire du Sénégal, Edouard Mendy s’est blessé à la main gauche et était obligé de céder sa place et de quitter la CAN. Pourtant, les doutes pouvaient dès lors emporter les espoirs des supporters. En effet, Edouard Mendy, auteur d’une très belle saison avec le Stade de Reims a fini de conquérir le cœur des sénégalais et d’assurer les arrières d’une équipe disposant déjà d’une bonne charnière centrale.

Mais le gardien de but de SPAL, Alfred Gomis, qui avait d’ailleurs entamé les phases éliminatoires de la CAN 2019, a très vite assurer le témoin et apporter à son tout de l’assurance derrière. Pas aussi athlétique que son coéquipier, Gomis est en train de réussir une bonne Coupe d’Afrique des Nations. Avec zéro but encaissé en deux matchs, il est rassurant par ses sorties et ses interventions sur sa ligne. Face à l’Ouganda pour ne citer que ce match, le portier de SPAL a sauvé à deux reprises les cages sénégalaises sur des tirs cadrés au moment où il le fallait.

Il est clair que le natif de Ziguinchor poursuivra l’exercice dans les cages des Lions du Sénégal. En tout cas c’est tout le mal qu’on lui souhaite. Pour sa prochaine sortie, le Sénégal fera face au Bénin pour le compte des 1/4 de finale, ce sera le mercredi 10 juillet à 16H00 GMT.

wiwsport.com