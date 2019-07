Les lions viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe d’Afrique des Nations en battant l’Ouganda (1-0). Le Sénégal fera face au Bénin mercredi prochain.

Une victoire qui prouve la monté en puissance de cette équipe sénégalaise dans cette coupe d’Afrique des nations. Après un match difficile face à l’équipe ougandaise, PAN explique au micro de wiwsport.com que le Sénégal était solide après l’ouverture du score par Sadio Mané.

« Nous sommes contents après cette qualification. Même si on aimerait marquer plus de buts. Mais on ne crache pas dessus, on est content. Je pense que parfois, c’est comme ça. Quand on marque un but, il faut rester solide et assurer l’essentiel. C’est ce qu’on a fait ce soir. Après, en deuxième mi-temps, on a modifié le système de jeu. Tout ça, c’est pour le bien de l’équipe. Il fallait, à un moment donné, rester solide pour garder le score. C’est ce qu’on a fait ».

Les lions vont devoir battre le Bénin pour espérer aller loin dans cette compétition. Le milieu de terrain sénégalais affirme qu’ils vont bien préparer cette équipe béninoise qui a surpris le Maroc et après-midi.

« Les quarts de finale, on va les préparer de la même manière. Chaque match avec son contexte. On va bien préparer ce match contre le Bénin pour essayer d’en sortir victorieux. D’après les informations que j’ai eu, je ne suis pas suspendu », avance -il.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)