Attendue comme la rencontre la plus en vue de ces huitièmes de finale, elle a tenu toutes ses promesses. Après des rebondissements dans le match, le Nigéria a finalement défait le Cameroun sur le score de 3 buts à 2 et file en quarts de finale.

Après un début de match équilibré entre les deux équipes, le Nigéria a pris la main sur le match à la 15ème minute. 4 minutes après, les Super Eagles ouvrent le score par l’entremise d’Odion Ighalo. Mené au score, le Cameroun réagit mais se heurte à un mur. Dans un temps fort, les Lions Indomptables enchaînent les actions offensives. Logiquement à la 41ème minute, Stéphane Bahoken reprend un centre de Bassogog et catapulte la balle au fond des filets. Peu avant la pause, Clinton Njié, sur un plat du pied donne l’avantage au Cameroun. 2-1, score à la pause.

De retour des vestiaires, le Cameroun affiche clairement ses intentions pour aggraver le score. A partir de la 56ème minute, le Nigéria revient dans le match et se procure des occasions. Odion Ighalo signe son doublé à la 63ème minute et rétabli la jonction. Alex Iwobi imite son coéquipier à la 66ème minute et donne définitivement l’avantage aux Super Eagels.

Les entrées de Karl Toko-Ekambi et de Jack Zoua n’ont rien apporté et le marquoir en reste là. Le Nigéria bat le Cameroun et composte son billet pour les quarts de finale. Grâce à son doublé et à sa passe décisive, Odion Ighalo est logiquemlent élu « Homme du match ».

