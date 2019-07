Le milieu des Reds, poumon du Sily national, est forfait pour le 8e de finale contre l’Algérie, dimanche, et le reste de la CAN. Liverpool espère récupérer le blessé (adducteurs) pour la préparation de la saison à venir.

Le milieu de terrain de la Guinée et de Liverpool Naby Keita, blessé aux adducteurs, va manquer le reste de la CAN, à commencer par le huitième de finale face à l’Algérie dimanche, indique son club, samedi. Le leader du Sily national souffre d’une « blessure mineure aux adducteurs », écrivent les Reds. « Il est rentré à Melwood (au centre d’entraînement) pour des examens plus approfondis. »

« Liverpool espère que Naby Keita sera rétabli pour débuter son programme de pré-saison plus tard dans le mois », poursuit le vainqueur de la C1.

Rechute

Le milieu de 24 ans a raté les deux derniers mois de la saison avec les Reds encore pour des adducteurs douloureux. Il avait gagné sa course contre-la-montre pour retrouver à la Guinée pour la CAN, mais a rechuté lors de la défaite face au Nigeria (1-0), pour le deuxième match de poules. Sans lui, sa sélection a battu le Burundi (2-0) pour se qualifier pour les 8es, où l’attend l’Algérie, dimanche au Caire.

