Le Sénégal a battu l’Ouganda ce vendredi au stade international du Caire (1-0). Les lions ont décroché la qualification en quart de finale de cette compétition.

L’équipe nationale du Sénégal passe en quart de finale. Les lions ont pris le dessus sur l’équipe ougandaise. Le capitaine du Sénégal Cheikhou Kouyaté est revenu sur cette belle victoire en 8e de finale au micro de wiwsport.com.

« Quand on gagne un match, on ne retient que la victoire. C’est vrai que c’est un match qu’on pouvait gagner par un score de 2 ou 3-0. Mais, encore une fois, moi ce que je retiens aujourd’hui, c’est la qualification. Je suis satisfait de l’équipe qui a livré un match correct. Je retiens aussi la belle prestation des supporters, qui ont assuré le spectacle dans les gradins. Nous sommes ensemble et formons l’équipe du Sénégal. Les joueurs ont toujours besoin de sentir les supporters derrière pour les pousser à la victoire », a-t-il déclaré.

L’actuel défenseur central du Sénégal a aussi évoqué les quarts de finale de cette coupe d’Afrique. Cheikhou Kouyaté estime qu’il faudra bien préparer le Bénin pour espérer aller encore loin dans cette compétition.

« En quart de finale contre le Bénin, il n’y a pas de favori. La Coupe d’Afrique, ce n’est pas le Sénégal. Si on veut gagner la Coupe d’Afrique, il faut se battre pour montrer qu’on veut le trophée. Comme je l’ai dit, maintenant, on sait bien que si on veut vraiment passer, il faut bien travailler, bien jouer les matches, se battre pour mériter une place en demi-finales.Ce n’est facile, parce que la fois passé, Sadio Mané a tiré et il l’a raté. Tous les gardiens le suivent et ce n’est pas facile. Maintenant, on va discuter à l’interne pour savoir s’il faut changer de tireur de penalty. Ce n’est pas moi qui décide de celui qui va tirer »

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)