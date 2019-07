Il fait partie des meilleurs Lions depuis le début de la CAN. En véritable dynamiteur de son aile, Youssouf Sabaly a fini combler le gap de latéral gauche de métier de l’équipe nationale du Sénégal. Élu Homme du match de la rédaction de Wiwsport pour le match du Sénégal face à l’Ouganda, Sabaly s’impose désormais comme l’un des leaders de la sélection d’Aliou Cissé.

Lors de l’entrée en lice des Lions dans la Coupe d’Afrique des Nations, Youssouf Sabaly a servi une très bonne copie. Face à la Tanzanie, le latéral des Girondins Bordeaux s’est comme toujours illustré par sa touche technique et son apport dans l’animation offensive des Lions. Formant un duo au niveau technique élevé avec Kalidou Koulibaly, Sabaly est aujourd’hui un élément essentiel du groupe d’Aliou Cissé. S’il n’a pas la notoriété de Sadio Mané ou de Kalidou Koulibaly, Sabaly est pourtant plus qu’indispensable dans notre jeu. Par ses dédoublement et sa percussion dans la moitié de terrain adverse.

Face aux Fennecs d’Algérie, l’ancien du Paris Saint-Germain avait été moins fringant à cause du système mis en place par le coach Algérien qui avait déjoué Aliou Cissé. Par contre, Sabaly avait manqué le rendez-vous oh qu’important pour les Lions du Sénégal, le match de la qualification aux huitièmes face au Kenya. Ce jour-là, le jeu d’Aliou Cissé était moins séduisant malgré la victoire (3-0), du fait de l’absence de Sabaly, mais aussi Kalidou Koulibaly isolé du collectif des Lions par le système de Belmadi, était orphelin de son compère sur son côté gauche. Avec Koulibaly, Sabaly apportent une assurance sur ce côté de la défense, bien que souvent pris à défaut par le non replis de Sadio Mané.

Homme du match de Wiwsport ce vendredi au terme de la rencontre des Lions face à l’Ouganda avec la note 7, Youssouf Sabaly a gagné presque tous ses duels (2/3) dans cette rencontre et a été d’un réel apport sur le plan offensif. Ce qui est remarquable dans ses performances, c’est la constance qui Se muant parfois comme milieu de terrain, il semble même parfois proposer à son sélectionneur d’autres options tactiques de par ses qualités. Pour le moment, il est en train de régaler sur son aile gauche pour le grand bien de l’équipe nationale du Sénégal.

wiwsport.com