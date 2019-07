Le Sénégal vient de battre l’Ouganda en 8e de finale de cette coupe d’Afrique des Nations. Seul but de la rencontre, la star sénégalaise a encore raté un penalty ce soir.

Après la rencontre, il confie à wiwsport.com que le penalty ne l’a pas déstabilisé dans la rencontre et qu’il va laisser ses coéquipiers leur chance.

« Je pense que c’est une bonne chose. On est content de passer ce tour et de se qualifier en quart de finale. Pour le penalty, cela ne m’a pas déstabilisé. Ça allait être mieux si je l’avais transformé. Cela allait mettre l’équipe à l’aise. Je pense que mon ratio n’est pas bon et je vais être moins égoïste en pensant à l’équipe. Je vais laisser aux autres de tenter leur chance », déclare Sadio Mané.

The second game in a row Mane wins a penalty. The second game in a row Mane misses a penalty. #UGASEN pic.twitter.com/0oPgJlmtRW — PepeNation (@TerryTI_) July 5, 2019

Le Sénégal va affronter le Bénin en quart de finale la semaine prochaine. Les lions vont affronter une équipe béninoise très soudée, qui vient d’éliminer les lions de l’atlas. Sadio estime que cela sera un match difficile et qu’ils travaillerons plus pour assurer la qualification en demi-finale.

« Honnêtement, je pense que ce sera le match le plus difficile. Il faut garder les pieds sur terre et travailler encore plus. On aura en face une bonne équipe béninoise qui sera en place. Elle défend très bien mais on va se reposer durant ces quatre jours pour mieux aborder cette rencontre et les battre avec la manière », termine la star de l’équipe nationale du Sénégal.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)