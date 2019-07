Il a enregistré une très belle performance ce soir lors des 8es de finale de la coupe d’Afrique des Nations. Idrissa Gana Gueye fat partie des joueurs les plus constants dans cette équipe nationale.

Gana est élu homme du match ce soir au stade international du Caire entre le Sénégal et l’Ouganda. Les lions ont joué un match difficile face à une équipe ougandaise physique et tactique. Gana Gueye exprime sa satisfaction après la qualification en quart de finale.

« On est très content, ce n’est pas du tout facile ce match là. On sait que l’Ouganda est une équipe compliquée à jouer qui presse très haut qui nous a beaucoup empêche de jouer. On a joué avec d’autres qualités aujourd’hui, de jouer long et aller au deuxième ballon, essayer nous aussi de les presser et de ne pas les laisser jouer, et essayer de marquer le plus rapidement possible. On est très content pour la victoire ».

Concernant le prochain du Sénégal, c’est à dire les quarts de finale face au Bénin, le milieu de terrain d’Everton avance au micro de wiwsport.com:

« Le plus important c’est le repos déjà parce que c’était un match compliqué, on enchaîne des matches. Plus la compétition avance, on aura besoin de repos. Il faudra bien se préparer et respecter le Bénin parce que c’est une équipe qui n’a pas perdu depuis le début de la compétition. Donc c’est à nous de montrer qu’on est capable de les battre, surtout montrer les ingrédients qu’il faut pour gagner ce match là ».

Il est élu homme du match de cette rencontre. Gana est un élément essentiel dans l’entrejeu de cette équipe du Sénégal. Il explique que ce trophée reste une fierté mais le plus important est la qualification en quart de finale.

« C’est une fierté pour moi, mais le plus important aujourd’hui, c’était l’équipe, la qualification et on est content », avance t-il.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)