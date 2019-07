Le pilier de S’en-Fout-Le-Score a récolté les fruits de son labeur. Abdou Aziz Thiam (21ans, 140 kg ; 1m78) a été désigné meilleur joueur de la saison à l’issue de la finale du Top 11, remportée (24-22) face à Yoff, dimanche dernier, au stade Iba Mar Diop. Fier de cette distinction, Abdou Aziz Thiam soutient qu’il leur fallait battre Yoff, quitte à mourir sur terrain.

« Je suis content d’être désigné meilleur joueur de la saison. J’ai travaillé durement pour arriver à ce niveau. J’avais contracté des blessures mais je n’ai jamais baissé les bras. Ce qui prouve que seul le travail paye. Cela a été difficile. Mais, Dieu merci, on a récolté les fruits de notre travail », a confié Abdou Aziz Thiam, en marge de la réception de son trophée, dimanche dernier.

En plus de cette distinction, Abdou Aziz Thiam a fait une saison pleine avec S’en-Fout, vainqueur du Sevens et du Fifteen. « Effectivement, nous nous attendons à cette victoire. Perdre ce match n’était pas dans nos plans », souligne-t-il. Avant de poursuivre : « Nous étions prêts à mourir sur le terrain que de perdre ce match. Ce n’était pas un match à perdre. Nous avions disputé deux finales. Chacune des équipes a gagné (Yoff en 2017 et S’en-Fout en 2018). Cette fois, nous arrivons à les battre pour notre 2e finale consécutive ».

Sur l’adversaire, le joueur polyvalent dira : « Nous sommes plus forts qu’eux. Et cela devait se confirmer sur le terrain. Nous les avons battus en championnat (18-16, 2eme j). Il fallait qu’on confirme notre leadership sur Yoff. Tout le monde a mouillé le maillot ». Evoluant aussi au poste de talonneur, Aziz Thiam affirme qu’ils n’avaient aucune pression avant le match, même si Yoff était venu pour reconquérir le trophée. « Le mot d’ordre, c’était la gagne. Le coach nous a dit : « Vous êtes meilleurs que Yoff ». C’est ce que nous avons prouvé. Même au moment de leur temps fort, on savait pertinemment que nous allons renverser la donne », soutient le champion d’Afrique des moins de 19ans en 2016.

