Énorme sensation au Caire, le Maroc, l’un des favoris de cette CAN tombe devant le bénin aux tirs au but et quitte la compétition. A la surprise générale, les hommes de Michel Dussuyer vont prolonger leur séjour en Egypte et restent toujours dans la course au titre.

Le premier huitième de finale de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations s’est joué ce vendredi, entre le Maroc et le Bénin. Match, que les Lions de l’Atlas ne vont pas oublier de sitôt.

A la pause, le score était vierge (0-0). Même si les Marocains ont dominé assez facilement l’équipe du Bénin, il manquait de la vitesse et de réelles occasions pour emballer la rencontre dans cette première partie. Au retour des vestiaires, à la 53e minute, le Bénin joue parfaitement le coup et surprend les Marocains en ouvrant le score. Sur un corner de la droite vers la gauche, la balle va vers le point de penalty et Adilehou arrive à reprendre du plat du pied entre deux défenseurs (0-1). A un quart d’heure de la fin, le Maroc revient de très loin et égalise après une terrible erreur individuelle du Bénin ! Adeoti tergiverse à l’entrée de la surface et perd la balle devant Boufal qui lance instantanément En-Nesyri. L’attaquant remporte tranquillement son duel (1-1).

A quelques minutes du terme, Sessegnon commet une très grosse faute dans la surface sur Hakimi après un magnifique une-deux avec Boufal. Cruel pour le Bénin qui concède un penalty à la 94e. Et terrible une nouvelle fois pour le Maroc ! Ziyech trouve le poteau droit ! L’arbitre siffle la fin des 90 minutes sur ce penalty loupé et place aux prolongations. Un joueur du Bénin prend un second jaune et se fait expulser après quelques mots en plus d’un petit coup envers l’arbitre. Le score n’évolue pas et les deux équipes ont livré la première séance de tirs au but dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2019. Une séance, qui offre finalement le quart de finale au Bénin après deux penalties loupés de Boufal et En-Nesyri.

Le premier huitième de finale de l’histoire de la CAN livre ainsi un verdit très étonnant avec l’élimination du Maroc face au Bénin. Les Écureuils devront croiser le fer pour les quarts de finale avec le vainqueur de Sénégal/Ouganda.

