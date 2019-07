Le Sénégal continue de faire son chemin dans la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019. Ce vendredi face à l’Ouganda, les Lions se sont imposés sur le score d’un but à zéro grâce à Sadio Mané. Aliou Cissé et ses poulains feront face à la révélations de cette CAN, les Écureuils du Bénin, le mercredi 10 juillet prochain, à partir de 16H00 GMT.

Aliou Cissé se devait de prendre le dessus sur son homologue Ougandais, le technicien français, Sébastien Desabre. Celui-ci, ayant déclaré préférer le Sénégal au Kenya a vu ses arguments tactiques réduits au néants par le sélectionneur national des Lions du Sénégal.

Le fait du match pourrait être considéré comme le penalty manqué par Sadio Mané à la 61e minute de jeu. Auteur de l’ouverture du score, Sadio Mané a manqué encore ce soir un deuxième penalty dans la compétition. Conscient de son manque de réussite dans l’exercice, le numéro 10 de l’équipe nationale s’est d’ailleurs prononcé sur ce sujet. « Je ne veux pas pénaliser mon équipe et maintenant, au moins pour quelques temps, je vais me mettre un peu en retrait sur les penaltys et laisser d’autres coéquipiers s’y atteler. A mon retour en club, je vais continuer à travail dur pour m’améliorer sur cet aspect« , a-t-il confié.

