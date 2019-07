Qualifié comme deuxième du groupe C derrière l’Algérie, le Sénégal qui n’avait pas fini de convaincre son public par le jeu proposé, a difficilement pris le dessus sur l’Ouganda, ce soir sans pour autant séduire par le spectacle proposé.

Pour ce huitième de finale au goût du piège face aux Crânes de l’Ouganda, l’équipe nationale du Sénégal a aligné presque le même onze que lors du match victorieux contre le Kenya. Seul Sabaly signait son retour dans le groupe à la place de Saliou Ciss. Pourtant, le Sénégal n’a pas vraiment régalé sur le plan technique.

Face à une équipe ougandaise bien en place défensivement à l’entame du match, les Lions vont passer le premier quart d’heure du match en round d’observation avec leur adversaire. Très serein dans son match avec à la baguette Henri Saivet qui essayait d’animer le jeu des Lions par sa bonne patte, mais sans réel danger. A part la profondeur d’Ismaïla Sarr lancé par Saivet qui se fait heurter par Onyango, sanctionné par le carton jaune à la 5e minute. On aurait cru à l’exclusion du capitaine ougandais suite à cette grossière faute sur Sarr, mais l’arbitre n’a pas jugé idoine.

Tout semblait promettre une première période terne avant que les poulains d’Aliou Cissé ne profitent d’une inattention ougandaise pour que que Mbaye Niang trouve Sadio Mané à la 15e minute de jeu pour l’ouverture du score.

Au même moment, les Crânes essayaient de faire valoir leurs arguments en réussissant quelques rares fois des séquences de jeu qui aboutissaient à des corners. Mais bien en place, l’équipe sénégalaise ne tremblera une seule fois face au point des Ougandais. Mais comme d’habitude, les Crânes savent créer le danger par les côtés, et c’est de là que l’un des hommes les plus redoutables, Okwi s’illustre par une frappe tendue que va repousser Alfred Gomis(23e minute). Bien décidés à rentrer à la pause avec ce léger avantage, les Lions ne se créeront pas d’autres occasions nettes dans ce premier acte.

Le coach de l’Ouganda Sébastien Desabre a certainement reboosté ses poulains qui vont essayer de prendre la seconde période à leur compte. Mais c’est sans doute en voulant faire fi des individualités sénégalaises. C’est ainsi que les Lions vont procéder en contre sur perte de balle des Ougandais et accéder à la surface adverse et voir Sadio Mané être fauché. Penalty pour le Sénégal ! Auteur de l’ouverture du score, Sadio Mané va se mettre à l’épreuve face au redoutable gardien de but, Denis Onyango. Mais pas très inspiré dans cet exercice, Mané va récidiver comme lors de sa première tentative face au Kenya. Le joueur de Liverpool va manquer de conforter l’avantage des siens à l’heure de jeu.

The second game in a row Mane wins a penalty. The second game in a row Mane misses a penalty. #UGASEN pic.twitter.com/0oPgJlmtRW — PepeNation (@TerryTI_) July 5, 2019

Le match devenait alors fermé par ce but d’écart des Lions d’Aliou Cissé qui bien qu’en se montrant de temps en temps dangereux, semblaient être comblé par leur léger avance. Pourtant, sans trop inquiéter les Lions, les Crânes de Sébastien Desabre vont s’offrir plus de tentatives aux buts que les poulains de Cissé (7 tirs pour l’Ouganda contre 5 tirs pour le Sénégal). Encore sur les tirs cadrés, les Lions vont se faire dominer (3 tirs cadrés pour l’Ouganda contre 2 pour le Sénégal). Mais comment faire trembler les filets sénégalais si Alfred Gomis est aussi alerte que ses défenseurs Kouyaté et Koulibaly très costauds et présents face à la puissance en attaque des Ougandais. Sur les flancs, Lamine Gassama et Sabaly ont très vite freiné les ardeurs des Crânes, apportant leur apport offensif tant bien que mal, surtout sur le côté gauche où le Bordelais étais à son aise.

Le Sénégal a gagné la bataille du milieu de terrain avec l’aise technique des trois guerriers d’Aliou Cissé. Le trio Saivet-Gana-PAN a imposé sa marque dans la rencontre. A part les quinze dernières minutes où Saivet a cédé sa place, les Crânes n’ont rien pu élaborer ou construire dans l’entre-jeu. Un grand match encore des milieux de terrain du sélectionneur Cissé. Sur le plan offensif, le trio n’a pas vraiment pesé dans la rencontre. Bien qu’impliqué dans le seul but du match, Mané, Niang et Sarr ne se sont pas vraiment montrés à la hauteur de leur talent. Le trio s’est souvent abonné absent dans la surface ougandaise à chaque fois que le danger devait se présenter. Mais on gardera l’essentiel dans ce huitième de finale que le Sénégal devait assurer et garder ses rêves de sacre intact.

Deuxième qualifié pour les 1/4 de finale de la CAN 2019, le Sénégal héritera du Bénin. Vainqueurs du Maroc, annoncé comme l’un des grands favoris de cette Coupe d’Afrique, les Écureuils ont créé l’exploit plus tôt dans l’après-midi en dominant aux tirs au but les Lions de l’Atlas. Ce sera le mercredi prochain, le 10 juillet à partir de 16H00 GMT.

Les notes du match des Lions face à l’Ouganda

Youssouf Sabaly 7

Henri Saivet 7

Sadio Mané 7

Kalidou Koulibaly 7

Pape Alioune Ndiaye 6.5

Alfred Gomis 6

Cheikhou Kouyaté 6

Lamine Gassama 6

Gana Guèye 6

Mbaye Niang 6

Ismaïla Sarr 6

L’homme du match de la rédaction de wiwsport a été désigné en la personne de Youssouf Sabaly, auteur d’un très bon match ce soir. Le joueur des Girondins de Bordeaux a été présent en défense et a été d’un apport considérable sur les phases offensives des Lions.

