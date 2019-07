Les Lions mènent 1 à 0 à la pause face à l’Ouganda grâce à son leader technique, Sadio Mané. L’attaquant de Liverpool a marqué à la 15e minute de jeu sur un service de Mbaye Niang, ce vendredi au Stade de Caire. Un résultat qui qualifie virtuellement les hommes d’Aliou Cissé pour les quarts de finale de la 32e Edition de la Can.

L’attaquant de Liverpool compte désormais 3 buts dans cette compétition et occupe seul la tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi.

HIGHLIGHT of #TerangaLions of #SenegaL GOAL scored by Sadio MANE #UGASEN #AFCON2019

🎥:- @Eurosport_UK pic.twitter.com/sQjehEG6k0

— Cephas TENDEREZA – MMW (@CephasTendereza) July 5, 2019