Après le Bénin, c’est le tour de l’équipe nationale du Sénégal qui décroche le deuxième ticket pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les lions ont dominé l’équipe de Sébastien Desadre sur la plus petite des marques (1-0), grâce à une réalisation de Sadio Mané.

C’est une affiche qui penchait un tout petit peu en faveur des lions, puisque sur cinq confrontations le Sénégal n’avait jamais perdu face aux Cranes. Dans une belle ambiance, poussés par les 12e Gaindé, les lions du Sénégal ont fait le spectacle, en s’appuyant sur les décrochages de Sabaly et la vivacité de Sadio Mané pour fissurer un bloc ougandais, un peu regroupé en défense.

Dès les premières minutes, les lions du Sénégal portent le danger devant les buts d’Oyango. Ismaila Sarr alerte la défense ougandaise à l’entrée de la surface. Les Sénégalais affichent leur ambition dès le début du match. Il fallait attendre la 15 ème minute pour entrevoir la deuxième occasion du match. Mbaye Niang décale pour Sadio Mane qui décoche une belle frappe qui finit sa course dans les buts du capitaine Oyango.

1-0 pour le Sénégal. Un résultat qui qualifie virtuellement les hommes d’Aliou Cissé pour les quarts de finale de la 32e Edition de la Can.

Au retour des vestiaires, les hommes d’Aliou Cissé intensifient leur jeu grâce notamment à un duo Pape Alioune Ndiaye-Idrissa Gana Gueye très inspirés au milieu de terrain. Sadio obtient un penalty (59′) sur une faute commise par le Gardien. Le numéro 10 envoie le ballon vers la droite du but, mais Denis Masinde Onyango fait un bel arrêt. Toujours 1 but à 0 pour les lions.

The second game in a row Mane wins a penalty. The second game in a row Mane misses a penalty. #UGASEN pic.twitter.com/0oPgJlmtRW — PepeNation (@TerryTI_) July 5, 2019

Galvanisé par le penalty manqué des Lions, l’Ouganda met la pression sur son adversaire. Le sélectionneur, Aliou Cissé fait rentrer Krepin Diatta, puis Keita Baldé et Mbaye Diagne. Les deux équipes souffrent physiquement et se procurent peu d’occasions. Le Sénégal et l’Ouganda se quittent sur ce score qui qualifie les lions en quart de finale comme en 2017.

Les hommes d’Aliou Cissé affronteront le Bénin tombeur du Maroc, ce mercredi 10 juillet à 16h00 Gmt pour une place en demi-finale de la Can.

