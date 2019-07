Kalidou Koulibaly s’était montré très virulent à l’égard des journalistes au sortir du match victorieux du Sénégal face au Kenya. Mais ce soir, au terme de la rencontre du huitième de finale face à l’Ouganda, le joueur de Naples a présenté ses excuses et a appelé à l’union autour de l’équipe nationale.

« Aujourd’hui je n’ai même pas le droit de parler avec vous normalement mais je le fais avec plaisir. Il y’a rien du tout. Moi je voulais juste que mon équipe soit tranquille et on a débloqué le match très rapidement. Si j’ai manqué de respect à quelqu’un je m’en excuse. Les personnes visées le savant », a affirmé Koulibaly au micro de Wiwsport.com.

Qualifié en quart de finale avec les Lions, Koulibaly appelle le peuple sénégalais à l’union sacrée derrière la Tanière. « Le plus important c’est qu’on soit uni et j’espère que vous continuerez à être derrière nous. Je ne pas de problème avec la presse, l’importance est que tout le Sénégal soit derrière nous. Aujourd’hui on a vu que quand le Sénégal est derrière nous, on peut aller loin dans cette compétition », lance Kalidou Koulibaly.

