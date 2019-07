Le Maroc, en venant à la CAN 2019, avait pour objectif de soulever le trophée 43 ans après. C’est la raison qui a motivé la Fédération marocaine à signer en février 2016 le technicien français Hervé Renard. 3 ans et demi après, le rêve des Marocains s’est estompé ce vendredi dans l’antre du stade de l’académie militaire du Caire.

Éliminés par le Bénin dans les tirs aux buts (2-4), les Lions de l’Atlas doivent encore attendre quelques années avant un 2ème sacre en Coupe d’Afrique des Nations. Malgré qu’il y ait deux choses positives à signaler sous Hervé Renard, le bilan global parait négatif. Avec Hervé Renard, le Maroc retrouve le deuxième tour de la CAN en 2017 après 2004 et se qualifie le 11 novembre 2017 pour la Coupe du monde 20 ans après.

Mais en trois compétitions disputées avec la sélection marocaine, le sélectionneur français n’a pas du tout fait briller les Lions de l’Atlas. Une élimination en quarts de finale de la CAN 2017 par l’Egypte, une élimination dès les phases de poules en coupe du monde et une nouvelle élimination en huitièmes de finale par le Bénin à la CAN 2019.

Est-ce l’élimination de trop ? La question mérite d’être posée.

Africatopsports