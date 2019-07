Auteur une bonne prestation qui lui a valu une note de 07 sur 10, Henry Saivet a régale les spectateurs, ce soir, contre l’Ouganda. Tenace, vigilant et très généreux dans l’effort, le milieu sénégalais était à l’origine de la récupération qui amène le but de Sadio Mané, qualifiant l’équipe nationale du Sénégal en quarts de finale de cette Can.

Un pas de plus vers l’objectif final du Sénégal. Pour Henry Saivet, il faudra maintenant se reposer et bien préparer la prochaine rencontre.

« On est très content. On savait que ce sont les matchs à élimination directe. Il fallait passer et aujourd’hui on l’a fait. Il faut se reposer et penser au prochain match. Contre le Bénin, ça sera la gagne ou rien. Ce sont des matches à élimination directe. Il faut gagner pour passer et ça sera le même mot d’ordre.

Une rencontre qui sera difficile. Si le Bénin s’est qualifié c’est parce qu’il a mérité cette qualification. Il a battu le Maroc, l’une des équipes favorites du tournoi. Il faut bien étudier l’adversaire et continuer le travaille », précise Saivet au micro de wiwsport.com.

