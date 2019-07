Jusqu’ici meilleur buteur sous l’ère Aliou Cissé, Sadio Mané vient de réaliser un autre grand pas dans sa carrière.

Absent de la rencontre contre la Tanzanie pour suspension, muet face à l’Algérie, Sadio avait finalement retrouvé le chemin des filets contre le Kenya, en inscrivant un doublé devant les Harambee Stars. Mieux, l’attaquant des Reds, porte désormais son compteur de buts à 3 suite à sa réalisation de ce soir contre l’Ouganda pour le compte des huitièmes de finale de cette Can.

Auteur de deux buts lors de la dernière Coupe d’Afrique en Gabon, Sadio en est désormais à 5 en phase finale de la Can et égale ainsi le record de Henry Camara, meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la Can avec 5 réalisations.

Il rate l’occasion de passer devant l’ancien attaquant de Jaraaf sur un penalty capté par le gardien ougandais mais qualifie son équipe pour les quarts. Le natif de Bambali est désormais à une réalisation pour battre le record du lapin flingueur.

Top 5 des meilleurs buteurs sénégalais en Coupe d’Afrique

Sadio Mané 5 buts Henry Camara 5 buts Mamadou Niang 4 buts Moussa Sow 3 buts Pape Bouba Diop 3 buts

