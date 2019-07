A la veille du huitième de finale qui opposera le Sénégal à l’Ouganda au Caire, le sélectionneur des Lions s’est prononcé sur la prestation et l’apport de Henri Saivet qui a fait son entrée dans le onze titulaire lors du précédent match face au Kenya (3-0). Au micro de Wiwsport, Aliou Cissé s’est dit très satisfait de la performance de son milieu de terrain.

Interrogé sur l’entrée dans le onze de départ et la prestation de Saivet lors du match face au Kenya, le sélectionneur Aliou Cissé a montré toute sa satisfaction à l’égard du joueur de Newcastle. « Avoir un garçon comme Saivet qui excelle sur les coups de pied arrêtés c’est intéressant. Mais ce n’est pas seulement sa qualité. C’est un garçon capable de nous apporter beaucoup de propreté, c’est un plus dans le jeu offensif avec des qualités techniques« , affirme Aliou Cissé en conférence au micro de Wiwsport.

A vingt quatre heures de la rencontre du huitième de finale qui va opposer les Lions aux Crânes de l’Ouganda, Cissé semble donner un indice sur la composition qu’il va proposer ce vendredi. Il a clairement affirmé sa satisfaction de la prestation de Henri Saivet lors du match face au Kenya, soldé par la victoire de ses poulains (3-0). « Sa rentrée dans cette équipe a été plutôt très bien, très satisfaisante, je suis content de ce qu’il a fait. C’est important qu’on ait plus de concurrence dans l’entre-jeu. Les coups de pieds arrêtés sont importants dans le jeu. Aujourd’hui on a pas eu la chance de marquer des buts sur coups de pieds arrêtés, mais on sait que quand les matchs seront serrés, les coups de pieds arrêtés seront importants pour décanter la situation. Et Henri il excelle sur ça« , avoue Aliou Cissé qui semble être séduit par la prestation de Saivet.

Pour le match de ce vendredi face à l’Ouganda, ce ne serait pas une surprise si Aliou Cissé décidait de reconduire le même milieu de terrain avec Henri Saivet aux côtés du duo Gana Guèye-Pape Aliou Ndiaye.

