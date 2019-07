Après Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye a fait face à la presse cet après-midi au terrain annexe du stade 30 juin du Caire. Le milieu de terrain sénégalais, qui a bien débuté sa CAN avec de belles performances, a abordé plusieurs points.

Par rapport à ses performances individuelles, Pape Alioune Ndiaye a préféré mettre en avant l’intérêt du groupe à ce stade de la compétition. Le Sénégal prépare les 8es de finale de cette coupe d’Afrique et les lions affrontent l’Ouganda ce vendredi et le joueur de Galatasaray estime que le groupe est conscient aux attentes du peuple sénégalais.

PAN annonce au micro de wiwsport.com qu’ils aborderont cette rencontre sereinement. Ensuite, il s’est aussi prononcé sur la visite de Diomansy Kamara qui les a motivés pour le reste de la compétition. L’ancien joueur de Diambars a évoqué sa relation avec Gana Gueye qui a donné son avis au micro de wiwsport.com ce matin sur son jeu et son apport dans l’entrejeu sénégalais.

Performances individuelles

Je crois qu’il faut penser plus collectif. Cela fait un peu plus d’un mois qu’on est ensemble. Tout ce qu’on fait c’est pour l’équipe. On est au stade des matches à élimination directe. Il y a que le collectif qui prime.

Comment aborder la rencontre face à l’Ouganda

On l’aborde de la manière la plus sereine possible. On a travaillé pour ça et aujourd’hui on se doit de gagner tous les adversaires qui seront en face de nous. Il n’y a pas une autre voie, il faut gagner.

Les attentes du peuple sénégalais

On en parle quand on mange et qu’on est dans les chambres. On connaît aussi le contexte du pays, où il n’y a que dans les victoires que les gens oublient les soucis, le stress et turpitudes de la vie. Donc, nous en sommes conscients et on fera tout pour rendre fier le peuple. On espère que tout un chacun donnera le meilleur de lui-même et que cette équipe va continuer à monter en puissance.

Rôle de Sadio Mané

Sadio (Mané) est un cadre dans cette équipe. C’est un joueur de classe mondiale. J’espère qu’il va mettre son expertise au service du collectif.

La visite de Diamansy Kamara

Diomansy Kamara nous a motivés et nous a renforcés mentalement. On l’aime bien et c’est toujours bien de venir placer quelques mots. On est à la veille d’un match décisif, on est content et on espère appliquer à la lettre ses conseils.

Sa relation avec Gana Gueye

Idrissa (Gana Guèye), on a partagé plus que des entraînements. On a été formé à l’Académie Diambars. C’est quelqu’un que je connais personnellement et que j’apprécie beaucoup. Il n’y a pas que lui et je pense que le groupe vit bien aussi. On adore passer du temps ensemble. Tout ça c’est bien beau, mais il y a un travail qui doit être fait et il le sera contre l’Ouganda.

L’Ouganda, prochain adversaire du Sénégal

Ce n’est pas un hasard si l’Ouganda est là, mais on se focalise plus sur nous. On connaît le contexte africain et il n’y a pas de match facile. Ce sera un match âpre et on sera prêt à en découdre. On est une équipe compétitive. Je pense qu’il n’y a pas de fixation sur un tel ou un autre. Le plus important c’est de respecter l’animation offensive ou défensive que le coach essaie de mettre en place. Il faut continuer comme ça et contre l’Ouganda être en mesure de jouer quand il le faut et d’aller au charbon au moment opportun.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)