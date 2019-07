Sorti homme du match face au Kenya, Sadio Mané a lancé sa compétition avec son doublé lors de cette rencontre de lundi dernier. Sur la RTS, la star de l’équipe nationale s’es exprimé sur l’état d’esprit des Lions et de sa personne à la veille des huitièmes de finale qui opposera le Sénégal à l’Ouganda.

Au lendemain de la défaite du Sénégal face à l’Algérie, les sénégalais avaient semblé perdre espoir de tout triomphe des Lions. Et cette brève désillusion du peuple sénégalais n’a pas échappé à Sadio Mané qui veut leur remonter le moral et leur rassurer. « Après la défaite contre l’Algérie, beaucoup croyaient déjà en notre élimination, mais bon on a su gérer malgré une forte pression et rebondir face au Kenya et montrer que nous sommes un grand d’Afrique et que nous pouvons aller loin dans cette CAN« , a-t-il révélé au micro de la RTS.

Interrogé sur l’abord de leur match face au Kenya qui a suivi le revers face aux Fennecs, Mané a répondu sur un ton décontracté et lucide sans pression. « On a joué avec sérénité et avec maturité. On s’est créé des occasions et on a marqué trois buts. Quand j’ai raté le premier penalty, je me suis très vite remis dans mon match, parce que c’est comme ça. Mais bien sûr que cela m’a frustré comme tout attaquant qui veut marquer. Mais aussi il fallait dans le match et surtout se concentrer pour avoir d’autres occasions qui peuvent tout effacer. Et je suis dans une équipe où quand je ne marque pas, beaucoup d’autres peuvent le faire« , dixit Mané.

Avant son doublé de lundi dernier, Sadio Mané a raté un premier penalty dans le match alors que le Sénégal avait l’occasion d’ouvrir le score et de mener devant un adversaire qu’il devait finir dès la première période du match. Pourtant, loin de lui, le sentiment de peur ou de nervosité avant qu’il ne botte sur le cuir lors de ses deux exercices devant le gardien de but. « Dans ma tête je suis tranquille, la seule chose que j’avais en tête c’est de le mettre au fond. Maintenant chacun est libre de penser ce qu’il veut. Personnellement je suis bien dans ma peau, je n’ai pas de problème, je suis à l’aise avec les penaltys. Mais j’avoue qu’il y’a beaucoup de pression venant des fans« , affirme le numéro 10 de Liverpool.

Souvent critiqués sur la question de l’impact qui éloigne un peu les compétitions africaines à celles de l’Europe, Sadio Mané considère que la CAN est plus est loin d’être facile comparée à la Premier League. « Ce sont deux compétitions différentes mais je pense que la CAN n’est pas facile. Ici les défenseur reste et l’équipe fait bloc bas, ils courent partout et l’adversaire te colle même quand tu va boire de l’eau. Mais en même temps je pense que c’est ça le football africain, il faut s’adapter à ça. Et je pense qu’ainsi on pourra gagner la CAN« , avoue-t-il au micro de la Télévision nationale.

wiwsport.com