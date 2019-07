Il fait partie des meilleurs hommes d’Aliou Cissé dans cette compétition. Pape Alioune Ndiaye a joué les trois matches de poule avec le Sénégal et a enregistré de bonnes prestations.

Il joue comme milieu défensif ou encore sentinelle dans ce trident mis en place par Aliou Cssé. Par rapport à la question relative au jeu de l’ancien pensionnaire de Diambars, le sélectionneur et Gana donnent leurs avis.

« Pape est un très bon joueur. Dans la philosophie que j’ai voulu mettre en place, j’avais besoin d’un joueur capable de jouer un peu plus devant, qui fait de bonnes sorties de balle, et être présent sur le plan défensif. Ces derniers temps il nous l’apporte. Ce qu’il fait est intéressant pour l’équipe. Je l’ai essayé depuis le match contre Madagascar et cela avait réussi. Sa qualité technique au dessus de la moyenne. Il fait un bon début de CAN. Il y a de gros match qui arrive », annonce le sélectionneur des lions sur le joueur de Galatassaray.

Pour Gana Gueye, il y’a une complicité au milieu de terrain entre PAN et lui. Il explique au micro de wiwsport.com que son positionnement sur le terrain l’aide du moment où le coach lui demande d’être plus offensif.

« C’est comme un frère. Depuis Diambars, on a fait la même formation. On se parle souvent sur le terrain parce qu‘on s’entend très bien, on se connait bien. Le coach nous demande souvent d’attaquer, il nous aide et il est capable de garder nos arrières. On n’a pas besoin de venir chercher les ballons parce qu’il est capable de le faire. C’est un bon joueur », affirme Gana Gueye.

Le Sénégal joue un match important ce vendredi. Cela sera un match à élimination directe et les lions doivent gagner pour espérer aller loin dans cette compétition. Le Sénégal jouera ce 8e de finale face à l’Ouganda au stade International du Caire.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)