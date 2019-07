Un trio algérien dirigé par Mustapha Ghorbal a été désigné pour arbitrer le match devant opposer le Sénégal à l’Ouganda ce vendredi au Stade International du Caire, a appris l’APS de la Confédération africaine de football (CAF).

Ghorbal sera assisté de ses compatriotes Abdelhak Etchiali et Mrokane Gouari. Les équipes du Sénégal et de l’Ouganda ont pris la deuxième place de leur poule avec respectivement six points pour les Lions (deux victoires et une défaite) et quatre pour les Cranes (une victoire, un nul et une défaite).

Des arbitres sénégalais présents à cette CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), seul Maguette Ndiaye sera de la partie avec une position de 4-ème officiel pour le match Maroc-Bénin.

Source : APS