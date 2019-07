Deuxième de sa poule, le Sénégal retrouve l’Ouganda en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Un adversaire qui a toujours posé des problèmes aux lions, même si ces derniers comptent 2 victoires sur 5 confrontations.

Face à l’Ouganda, le bilan de l’équipe du Sénégal est deux victoires et trois matchs nuls. Mais avant de décrocher ces résultats, ils ont toujours peiné face à des « Cranes ». Retour sur ces 5 confrontations avant le match de huitièmes de finale de la CAN qui aura lieu ce vendredi (19h00).

Juin 2017 : Tenu en échec à domicile

La dernière rencontre entre « Cranes et Lions » remonte à 2017 en match amical. Les lions du Sénégal avaient été tenus en échec dans leur propre jardin, au stade de Léopold Sédar Senghor. Les Hommes d’Aliou Cissé avaient eu du mal à se créer des occasions et à perforer la défense adverse qui s’est bien regroupée derrière. Au final, les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge (0-0).

Qualifications Can 2002

Si le Sénégal n’a jamais perdu face à l’Ouganda, les lions ont été accrochés trois fois. En 2001, en qualification de la Can 2002, lions ont fait match nul à Kampala (1-1), avant de s’imposer à domicile lors de la manche retour sur le score de 3 buts à 0.

Qualifications Coupe du Monde 2014

Les deux équipes s’affrontent de nouveau, en 2014 , lors des éliminatoires du Mondial 2014 zone Afrique. Les Lions sont encore calés par les ougandais à Kampala (1-1) à l’aller. Le 07 Septembre 2013, alors le Stade Léopold Sédar Senghor a été suspendu suite à une décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football sur les incidents violents survenus lors du match Sénégal-Côte d’Ivoire (2013), la rencontre est délocalisée à Marrakech. Comme toujours devant une équipe bien regroupée derrière empêchant les lions de créer des occasions. Il a fallu attendre à la 83 eme minute pour voir Sadio Mané libérer tout un peuple. Cette fois, le Sénégal l’emporte sur le score d’un but à zéro.

Même si les deux équipes ne se sont jamais confrontées auparavant en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le technicien sénégalais, Aliou Cissé connait bien cette formation au regroupement ultra défensif. « C’est un adversaire difficile qui n’a pas encaissé de but à domicile lors des éliminatoires. Nous avons eu à faire face à eux en amical récemment », a-t-il martelé au micro de wiwsport.com.

Leur sixième confrontation, prévue ce vendredi (19h00) sera une rencontre d’une autre nature puisque les deux équipes sont condamnées à gagner pour continuer l’aventure de la 32e édition de la Can.

wiwsport.com