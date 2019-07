Le Sénégal affronte l’Ouganda ce vendredi pour le compte des 8es de finale de la coupe d’Afrique des Nations. Les lions feront face à cette équipe ougandaise au stade international du Caire.

En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur de l’Ouganda Sébastien Desabre a évoqué la rencontre face au Sénégal. Le technicien français affirme que c’est une motivation pour eux d’affronter le Sénégal en 8e de finale.

« C’est une préférence, on a une équipe de challenge, on aime relever des défis. Pour nous c’est une motivation supplémentaire de jouer contre le Sénégal même si nous savons que ça sera difficile parce que c’est une grande équipe », a t-il déclaré.

Avant d’ajouter: « On s’est pas entraîné après le match de lundi. Il y’a un groupe qui s’est entraîné à la salle de gyms. Les joueurs entre fédérations pas importants de les dire, de petits conflits qui existent dans une famille. Les joueurs donnent tout sur le terrain. On a trois semaines de compétition où on vit en groupe ».

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)