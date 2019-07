L’Algérie a été logiquement récompensée par la CAF, après son carton plein réaliser en phase de poule de la Can. 3 matchs, 3 victoires, 6 buts marqués, 0 encaissé.

Après Djamel Belmadi qui a été désigné par la CAF comme le meilleur entraîneur c’est au tour d’Ismael Bennacer d’être nommé meilleur joueur des phases de groupes.

Le joueur d’Empoli a réalisé trois magnifiques prestations lors de ce premier tour de la CAN et il a impressionné grâce à sa qualité technique et son rendement sur le terrain, des prestations qui lui a valu le titre de meilleur joueur des phases de poules. Il devance Sadio Mané, Mohamed Salah, Ziyech…

Riyad Mahrez, quant à lui figure également dans l’équipe des phases de poules.

Gardien: El Shennawy (Egypte)

Défense: El Mohamady (Egypte), Yaya Banana (Cameroun), Hegazy (Egypte), Ashraf Hakimi (Maroc).

Milieu: Ismail Bennacer (Algérie), Riyad Mahrez (Algérie), Andrianantenaina (Madagascar).

Attaque: Mané (Sénégal), Mohamed Salah (Egypte), Jordan Ayew (Ghana).

wiwsport.com