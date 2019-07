Le Sénégal affronte l’Ouganda en 8e de finale de la coupe d’Afrique des Nations. Les lions feront fac à une équipe ougandaise qui a défié l’Egypte en match de poule.

Le sélectionneur des lions reconnait que l’Ouganda reste une grande équipe avec de bons joueurs. Aliou Cissé explique au micro de wiwsport.com qu’ils sont prêts pour ce match et que c’est une rencontre qu’il faudra gagner pour aller loin.

« C’est les 8es de finale qui sont en jeu ème et cela fait depuis plus de deux semaines que toutes les équipes se préparent. Il faut gagner ce match. Cette motivation les deux équipes l’ont. L’Ouganda est une équipe très costaud qui en défense de 4 met les équipes en difficulté. Des entraîneurs sont passés dans cette équipes mais ils ont la même philosophie. Se préparer à jouer un match typiquement africain. On a des individualités mais chaque match à ses réalités. C’est à nous de nous adapter et jouer le match qu’il faut jouer. Mais ce match là sera différent des autres matchs », annonce Aliou Cissé.

Les lions vont changer de ce stade pour cette rencontre. Le Sénégal va jouer au stade international du Caire, qui a accueilli les matches de l’équipe nationale égyptienne. Les lions seront attendus pour cette rencontre à élimination directe.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)