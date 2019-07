Annoncé partant du Stade de Reims cet été, Edouard Mendy pourrait toutefois voir son avenir devenir incertain avec cette blessure contractée lundi dernier lors de l’échauffement du match devant opposer le Sénégal au Kenya.

Très courtisé actuellement dans le marché des transfert, Edouard Mendy aurait reçu des offres du Stade de Rennes et d’Angleterre, selon des informations relayées par RMC Sport ce dimanche. Auteur d’une très elle saison avec le Stade de Reims, Mendy aurait même suscité l’intérêt de l’Olympique de Marseille son ancien club, pour concurrencer Steve Mandanda.

Avec cette fracture à la main gauche qui arrive en pleine compétition de CAN et au tout début du mercato, l’avenir d’Edouard Mendy reste désormais incertain et pourrait dépendre de l’évolution de sa blessure. Le portier international sénégalais a été contraint de rejoindre la France pour des soins adéquats comme l’a annoncé la FSF par un communiqué. Un coup dur pour celui qui a été la révélation de la Ligue 1 la saison dernière.

