Les rideaux du premier tour sont tombés et c’est une bonne occasion pour tirer le bilan de la 15e participation des lions du Sénégal à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Avec deux victoires et une défaite en phase de poules, les hommes d’Aliou Cissé terminent deuxième de leur poule et valident ainsi leur ticket pour les huitièmes de finale.

Logé dans la poule C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie, le Sénégal a fait bonne impression lors de son entrée en lice devant les Taifa Stars (2-0). Alors qu’on attendait plus de détermination et de spectacle coté lions devant l’Algérie, la montagne a malheureusement accouché d’une souris suite à la défaite infligée par les hommes de Djamel Belmadi. Les lions trébuchent et sonnent la révolte devant le Kenya (3-0) pour le compte de la troisième dernière journée de la poule C. Ils verront bien les huitièmes de finale et feront face à l’Ouganda, ce vendredi, pour une place en quart de finale.

5 buts inscrit sur 3 soit 1,6 but par match

Ayant inscrit 5 buts en phase de poules dont un penalty, seuls l’Algérie et le Mali ont fait mieux que les lions en terme de buts marqués avec chacun 6 pions. Sadio Mané termine meilleur buteur des phases de groupes avec deux réalisations. Krepin Diatta, Ismaila Sarr et Diao Baldé Keita ont également trouvé les chemins des filets.

1 but encaissé

En trois rencontres les gardiens sénégalais n’ont allé chercher le ballon au fond des filets qu’une seule fois. Et c’était contre l’Algérie (1-0). Malgré l’instabilité de la défense sénégalaise avec notamment les blessures de Salif Sané lors de la première journée de Sabaly (contre Tanzanie) et de Edouard Mendy, ainsi que les errements de certains, Aliou Cissé a su trouver la bonne formule pour blinder le secteur avec le repositionnement dans l’axe central du milieu de Crystal Palace, Cheikhou Kouyaté et l’apport du banc de touche.

L’infirmerie

Les blessures ont était sans doute les points noirs de cette phase de poules. C’est Salif Sané qui a ouvert le bal après seulement 20 minutes de jeu dans cette compétition contre la Tanzanie. Salif Sané avait des soucis avec sa cheville gauche ayant provoqué une indisponibilité de deux semaines. Le défenseur sera rejoint par Ismaila Sarr et Gana Gueye. Ils ont aussi manqué le match contre l’Algérie. Au moment de sortir de l’infirmerie Alfred Ndiaye et Youssouf Sabaly y entraient. La dernière blessure est celle d’Edouard Mendy victime d’une fracture d’un doigt. Sa compétition est hélas terminée pour le portier Sénégalais.

Seuls deux joueurs n’ont pas foulé les pelouses de Caire

Aliou Cissé, le sélectionneur national des lions a utilisé 21 des 23 joueurs convoqué pour cette campagne. Cela s’explique par le fait que la tanière a récemment enregistré une cascade de blessures. En outre, les errements de certaines joueurs et l’aspect tactique ont facilité le passage du témoin. A priori, il y’a peu de chances de voir Pape Abou Cissé et Abdoulaye Diallo à l’oeuvre d’ici la fin de la Can. De tous les joueurs seuls Pape Alioune Ndiaye et Kalidou Koulibaly ont disputé les trois rencontres.

4 Cartons Jaunes

Les lions ont été assez fair-play à l’occasion du premier tour. Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Kouyaté, Keita Baldé et Sadio Mané ont été les seuls joueurs avertis.

