Au terme des phases de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal a fini deuxième du groupe C, derrière l’Algérie. Un rang qui apparemment pourrait faire les affaires de la formation d’Aliou Cissé. Pourquoi ?

En terminant dauphin des Fennecs, les Lions héritent certes d’un autre dauphin de groupe, plus précisément l’Ouganda, deuxième du groupe A, derrière le pays organisateur, l’Egypte. Une situation qui offre aux poulains de Cissé, une trajectoire plus qu’aisée comparée au passé. Un parcours qui le dévie des plus grands favoris de ce tournoi.

En effet, si le Sénégal réussit à se défaire des Crânes de l’Ouganda vendredi prochain, pour le compte des huitièmes de finale, il héritera en quarts de finale, le vainqueur du match qui opposera le Maroc au Bénin. Deux adversaires qui, sur le papier sont du cran un peu en dessous des Lions. Mais cette CAN 2019, n’a pas fini de nous réserver des surprises et pas des moindres. Toutefois, le statut de favori des Lions, pourrait induire à croire que la formation de Cissé part avec un léger avantage face à ces deux équipes qui se profilent à son horizon. Mais pour rappel, l’Algérie a réussi à démystifier le mythe des grands noms de la Tanière, et cela ne manquera pas d’inspirer les futurs adversaires du Sénégal.

En même temps, dans ce pot des phases à élimination directe du Sénégal, la grande surprise, le Madagascar (qualifié pour les huitièmes de finale pour sa première participation et sorti comme leader de son groupe : historique*), défiera la RD Congo en huitièmes. Le vainqueur de ce choc fera face au gagnant de l’autre huitième entre le Ghana et la Tunisie. L’équipe qui réussira à arracher son ticket de demi-finale parmi ces quatre nations, affrontera les Lions du Sénégal pour une place en finale. Certes avec des calibres loin d’être des biscuits dans le football africain, le Sénégal s’est éviter les grands loups à l’image de l’Egypte, la Côte d’Ivoire et le Cameroun pour ne citer que ceux-là.

Comme jamais, les Lions d’Aliou Cissé, avec toutes les grandes individualités qui composent leur groupe, ont désormais les cartes en main pour se frayer le chemin vers la finale du 19 juillet prochain. Toutefois, le chemin est long et les Lions devront d’abord balayer une séduisante équipe ougandaise. Une équipe de Crânes qui disposent de fortes individualités.

wiwsport.com