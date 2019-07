Élu homme du match lors de la dernière sortie des lions de la Teranga contre le Kenya, Sadio Mané, a désormais débloqué son compteur de but après deux rencontres (contre Tanzanie et Algérie) sans scorer. Lancé plus que jamais dans la compétition la stars sénégalaise a clairement affirmé son souhait de soulever la Coupe avec le Sénégal le soir du 19 juillet. Contre l’Ouganda en huitième de finale

Avec deux victoires et une défaite, le Sénégal de Sadio Mané, s’est qualifié pour les huitièmes de finales de la Can. Les lions de la Teranga vont croiser l’Ouganda ce vendredi. « Oui , c’est toujours important de marquer des buts. Ça fait du bien de marquer et de se mettre en confiance. Maintenant il faut se concentrer pour bien aborder le match contre l’Ouganda qui ne va pas être facile« , annonce Sadio Mané.

« J‘avoue que j’ai pas bien tiré »

Avant d’ouvrir son compteur de but dans cette Can, l’attaquant sénégalais avait pourtant manqué un penalty qui a été mal tiré « J’aurais aimé marquer le premier penalty, mais j’avoue que j’ai pas bien tiré. Comme je pense qu’il faut toujours apprendre du coup je n’ai jamais douté, même si un moment j’étais frustré de rater cette belle opportunité. En deuxième période, j’ai essayé de prendre mes responsabilités. Je me suis dit que c’est le moment et je vais tout faire pour marquer pour l’équipe, dit-il.

L’attaquant sénégalais qui n’a pas pris part à la victoire du Sénégal sur les Taifa Stars a signé son premier doublé en sélection devant les Harambee Stars « On est vraiment content et fier de gagner le Kenya avec la manière. Ce n’était pas facile, à un moment donné y’avait beaucoup de pression, mais on a su gérer. On a bien abordé la rencontre même si au début ça était trop compliqué devant une équipe qui était bien en place, qui avait bloqué toutes les lignes. En deuxième période, nous avons essayé de franchir les lignes en créant pas mal d’occasions et ça finit par payer. Au final, nous sommes devant avec 3 buts. On méritait de gagner le match« , dixit , Sadio Mané au micro de Canal+sport.

« gagner enfin cette coupe »

Avec deux réalisations et à égalité avec son rival, Mohammed Salah, Sadio Mané a fait un pas de plus vers le ballon d’or africain. Cependant, l’enfant de Bambali a d’autre priorité dans cette compétition « Je ne me focalise pas sur mes statistiques individuelles. Pour moi, le plus important est de gagner la CAN avec le Sénégal. C’est mon rêve le plus absolu. Je suis là pour ça. Donc j’essaierai de marquer plus de but et de faire marquer mes coéquipiers pour qu’on puisse gagner enfin cette coupe », souhaite, le joueur de 27 ans.

