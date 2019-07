A l’occasion de sa visite à la maison de la presse au Caire, le ministre des sports Matar Ba a évoqué plusieurs sujets, notamment le paiement des primes des lions.

L’équipe nationale du Sénégal vient de se qualifier pour les 8es de finale de cette coupe d’Afrique des Nations. Beaucoup de choses se disent sur le paiement des primes des lions de l’équipe nationale.

Le ministre des sports Matar Ba s’est expliqué au micro de wiwsport.com sur le mode de fonction entre la fédération et son ministère. « Nous avons une belle organisation avec la Fédération. Et nous continuerons à travailler comme ça. Je vais vous dire une chose, il y a un budget qui est établi. Et ce budget, de concert avec la Fédération concernée, est approuvé par l’autorité et envoyé au niveau des finances. Mais avant de pouvoir dépenser ce budget, il faut lister l’ensemble des dépenses possibles et envoyer au ministère des Finances. Et on ne peut pas faire des dépenses qui sortent de cette liste », affirme le ministre des sports.

Matar Ba annonce aussi que par rappot à ces primes, les priorités sont les joueurs et que dans tous les cas, leur argent sera versé. Mais il ne veut pas que cela soit un événement mais plutôt une récompense logique.

« Nous sommes en train de travailler avec la Fédération, avec beaucoup d’intelligence pour éviter ce qui se faisait. On ne peut plus trimbaler avec des milliards pour payer des primes. Il faut changer de système, comme on l’a fait avec la Fédération avec des bons du trésor… Et c’est pour permettre à tous les ayants droit de recevoir leurs primes. Ce qu’il faut dire aussi, c’est qu’il faut le rappeler, tout budget de CAN est monté en fonction de l’équipe et des acteurs. Je l’ai dit, la fois dernière, les VIP sont les joueurs. Quand on prend le budget de l’équipe nationale, l’ensemble le plus important se situe au niveau des primes. Nous allons continuer comme ça et assurer ce paiement de primes avec la Fédération, en toute intelligence et qu’il n’y ait pas de difficultés. Depuis 2015, ça se fait sans que ça soit un événement. Nous continuons à le faire pour que ça ne soit pas un événement. Parce qu’en réalité, ça doit se faire. C’est tout à fait normal », avance t-il.

Le ministre des sports a donc profité de cette cérémonie pour apporter des éclaircissements par rapport aux primes des joueurs qui préparent actuellement les 8es de finale de cette coupe d’Afrique des Nations en Egypte.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)