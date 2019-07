Le ministre des sports Matar Ba était présent à la maison de la presse au Caire ce mardi. Après la qualification des lions en 8e de finale de cette coupe d’Afrique, il évoque l’engagement des joueurs.

Matar Ba a rendu visite aux joueurs avant la rencontre face au Kenya, comptant pour la troisième journée de cette poule C. Le ministre des sports explique au micro de wiwsport.com avoir trouvé des joueurs engagés, qui l’ont rassuré.

« On a rendu visite aux joueurs, en allant, j’avais avec moi un discours, mais une fois sur place, je me suis rendu compte que ce n’était pas la peine. J’ai trouvé des jeunes engagés et qui m’ont parlé. Le sélectionneur n’était pas dans le groupe, mais ils ont pris la parole et discuté avec moi. J’ai ainsi interpellé le sélectionneur pour lui réitérer notre soutien derrière cette équipe nationale », annonce le ministre des sports Matar Ba.

Par rapport au match face au Kenya, il affirme que la pression était au coté des supporteurs sénégalais mais pas chez les joueurs. Matar Ba pense que ce match s’annonçait difficile mais les lions ont fait preuve de bravoure.

« Les joueurs que j’ai vu aux entraînements, n’avaient pas peur, ils ne doutaient pas. Mais nous qui sommes supporteurs, on avait beaucoup plus de pression. Je vous le dis, je ne vous le cache pas en tant que ministre des sports, j’appréhendais notre rencontre avec le Kenya. Qui connait le sport sait qu’il est difficile de jouer avec une équipe que l’on pense être au dessous. C’est extrêmement difficile, c’est pour cela que nous avons vécu 45 minutes de doute. Mais ces joueurs qui sont des professionnels savaient qu’en aucun moment le Kenya pouvait prendre le dessus sur le Sénégal », confie le ministre des sports.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)